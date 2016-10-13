Волонтеры ЧМ-2018 примут участие в организации матча "Спартак" - "Ростов"

Активисты волонтерского центра чемпионата мира-2018, созданного на базе РЭУ имени Плеханова, примут участие в организации матча 10-го тура чемпионата России "Спартак" - "Ростов", сообщает welcome2018.com. Игра состоится 15 октября на "Открытие Арене", которая примет игры ЧМ-2018 и Кубка конфедераций-2017.

- Мы стремимся к тому, чтобы каждый волонтер смог получить удовольствие от своей помощи на чемпионате мира и для этого заранее выбрал подходящее ему функциональное направление, - подчеркнул директор волонтерского центра Максим Харитонов. - Вот почему участие в проведении подобных матчей – это шанс для каждого узнать как можно больше о тех или иных функциях.

Во время матча игроки будут помогать по функции билетная программа" и координировать зрительские потоки.