Волна "Зенита" утопила "Локомотив"

Пресс-служба "Зенита" после победы над "Локомотивом" (5:3) в матче 8-го тура чемпионата России выложила в Твиттере гиф-изображение, на котором поезд из детского мультфильма тонет в воде. Вместе с тем невский клуб обыграл свой хештег этого сезона - #ИдетВолна.

Так в "Зените" ответили на ролик "Локо" перед матчем, в котором москвичи собирались остановить волну. Отрыв лидера от чемпиона после этой игры вырос до 13 очков.