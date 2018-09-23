18:55 | Футбол — РПЛ

Волна "Зенита" утопила "Локомотив"

Идет волна против "Локо" - от "Зенита".
Идет волна против "Локо" - от "Зенита".
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Пресс-служба "Зенита" после победы над "Локомотивом" (5:3) в матче 8-го тура чемпионата России выложила в Твиттере гиф-изображение, на котором поезд из детского мультфильма тонет в воде. Вместе с тем невский клуб обыграл свой хештег этого сезона - #ИдетВолна.

Так в "Зените" ответили на ролик "Локо" перед матчем, в котором москвичи собирались остановить волну. Отрыв лидера от чемпиона после этой игры вырос до 13 очков.

Зенит - Локомотив

 

 

 

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