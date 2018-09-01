"Волна снесет всех". Мощное видео "Зенита" перед матчем со "Спартаком"

"Зенит" опубликовал видео перед матчем 6-го тура РПЛ против "Спартака", который состоится завтра в Санкт-Петербурге. В ролике демонстрируются голы футболистов петербургского клуба в ворота красно-белых.
- Волна снесет всех, - так комментирует видео официальный Твиттер сине-бело-голубых.
Она снесет всех. #ИдетВолна🌊 pic.twitter.com/V8zArPtKSp– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 1 сентября 2018 г.
"Зенит" - "Спартак", чемпионат России по футболу, 6-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)