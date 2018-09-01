15:51 | Футбол — РПЛ

"Волна снесет всех". Мощное видео "Зенита" перед матчем со "Спартаком"


"Зенит" опубликовал видео перед матчем 6-го тура РПЛ против "Спартака", который состоится завтра в Санкт-Петербурге. В ролике демонстрируются голы футболистов петербургского клуба в ворота красно-белых.

- Волна снесет всех, - так комментирует видео официальный Твиттер сине-бело-голубых.

"Зенит" - "Спартак", чемпионат России по футболу, 6-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)

Зенит - Спартак М

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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