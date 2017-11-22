Волков предложил назвать улицу в Перми в честь "Амкара"

Ветеран "Амкара"​ Сергей Волков предложил назвать одну из новых улиц в трех микрорайонах Перми, в которых планируется застройка территорий, в честь клуба. По его словам, это станет хорошим подарком к 25-летию клуба.

– Я считаю, что одна из новых улиц Перми должна называться Амкаровской, – цитирует пресс-служба клуба Волгова. – Это неправильно, что в таком большом городе нет улицы, которая носит имя клуба, который пользуется известностью и симпатией далеко за пределами Перми. Кроме того, появление Амкаровской улицы на карте города будет прекрасным подарком к 25-летию клуба. К тому же, один из новых районов будет построен совсем недалеко от стадиона "Звезда", и по той улице, которой я предложил дать имя Клуба, люди как раз пойдут на футбол. Очень надеюсь, что болельщики поддержат мое предложение, и скоро в Перми появится Амкаровская улица.