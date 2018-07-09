"Волгарь" опроверг информацию о трансфере Онугха в "Краснодар"

Руководитель "Волгаря" Денис Саблин опроверг информацию СМИ о переходе нападающего астраханцев Германа Онугха в "Краснодар". В то же время он добавил, что "быки" действительно заинтересованы в 22-летнем форварде, у которого отец нигериец, но он имеет российский паспорт.

- Мы знаем об интересе "Краснодара" к Онугха, но это заинтересованность обозначена устно. Письменного предложения у "Волгаря" нет, - сказал Саблин. – Трансферный лист я не подписывал. У Германа в контракте есть пункт об отступных, если "Краснодар" готов заплатить эту сумму, то с нашей стороны никаких возражений против перехода не будет. Но на сегодняшний день Онугха – игрок "Волгаря".

190-сантиметровый Онугха пополнил состав "Волгаря" минувшей зимой. С того момента он провел 10 матчей в ФНЛ и забил в них три гола. (Андрей СИЗЯКИН)

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