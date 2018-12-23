"Волею случая в "Бутырке" оказались два выдающихся футболиста". Замдиректора ФСИН - о Кокорине и Мамаеве

Заместитель директора ФСИН России генерал-лейтенант Валерий Максименко заявил, что поддерживает идею проведения футбольного матча между заключенными "Бутырки" и сотрудниками этого СИЗО. В этой встрече примут участие нападающий "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев.

- Волею случая в "Бутырке" отказались два выдающихся футболиста, - приводит слова Максименко "МК". - Встретиться с ними на футбольном поле на свободе было бы просто нереально для подавляющего большинства граждан. Но так случилось, что они попали к этим самым простым гражданам за решетку…

Думаю, они осознали, что все может быть перечеркнуло нелепой случайностью, и "звездная" жизнь может оборваться в любую минуту. Теперь они будут больше ценить те возможности, которые имели и, надеюсь, еще будут иметь в спорте, а также талант, который в них генетически заложен.

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

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