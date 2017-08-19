Волейболиста Спиридонова задержали полицейские перед игрой "Спартак" – "Локомотив"

Волейболиста Алексея Спиридонова задержали полицейские перед матчем чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом". Встреча проходит в Тушино на стадионе "Открытие Арена".

- Я сейчас захожу в отделение полиции, - приводит "Р-Спорт" слова Спиридонова. - Получилось так, что меня арестовали. За мной уже водитель приехал, вот-вот должны оформить. Арестовали меня, знаете, за что? Ни за что. Я немножко выпивши, просто шел и кричал: "Спартак" – чемпион!" У меня сын родился. Арестовали ни за что. Водитель у меня уже в полиции. Сейчас уже поеду. Думаю, второй тайм я уже посмотрю.

Трансляция матча "Спартак" - "Локомотив"