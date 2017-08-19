18:51 | Футбол — РФПЛ

Волейболиста Спиридонова задержали полицейские перед игрой "Спартак" – "Локомотив"

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Волейболиста Алексея Спиридонова задержали полицейские перед матчем чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом". Встреча проходит в Тушино на стадионе "Открытие Арена".

- Я сейчас захожу в отделение полиции, - приводит "Р-Спорт" слова Спиридонова. - Получилось так, что меня арестовали. За мной уже водитель приехал, вот-вот должны оформить. Арестовали меня, знаете, за что? Ни за что. Я немножко выпивши, просто шел и кричал: "Спартак" – чемпион!" У меня сын родился. Арестовали ни за что. Водитель у меня уже в полиции. Сейчас уже поеду. Думаю, второй тайм я уже посмотрю.

Трансляция матча "Спартак" - "Локомотив"

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20170819/1124477626.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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акробат

главное, чтоб успел.

19:48

nefanat

Ну как, посмотрел второй тайм?

19:28

ladafan

да и шпартак в опе......

19:16

Thomas_Boy_

Он и трезвый-то дурак дураком. А уж пьяный, наверное, просто неандерталец.

19:00