Волейболиста Спиридонова задержали полицейские перед игрой "Спартак" – "Локомотив"

Волейболиста Алексея Спиридонова задержали полицейские перед матчем чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом". Встреча проходит в Тушино на стадионе "Открытие Арена".
- Я сейчас захожу в отделение полиции, - приводит "Р-Спорт" слова Спиридонова. - Получилось так, что меня арестовали. За мной уже водитель приехал, вот-вот должны оформить. Арестовали меня, знаете, за что? Ни за что. Я немножко выпивши, просто шел и кричал: "Спартак" – чемпион!" У меня сын родился. Арестовали ни за что. Водитель у меня уже в полиции. Сейчас уже поеду. Думаю, второй тайм я уже посмотрю.
акробат
главное, чтоб успел.
19:48
nefanat
Ну как, посмотрел второй тайм?
19:28
ladafan
да и шпартак в опе......
19:16
Thomas_Boy_
Он и трезвый-то дурак дураком. А уж пьяный, наверное, просто неандерталец.
19:00