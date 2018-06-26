Вокруг матча "Зенит" - "Пинцгау". Видео

"Зенит" опубликовал очередной выпуск шоу "Скрытая камера". На видео представлены кникальные кадры, не вошедшие в трансляцию матча "Зенит" – "Пинцгау". Питерцы в первом контрольном матче в летнее межсезонье победили со счетом 1:0. Единственный мяч забил Олег Шатов на пятой минуте встречи.
Игра стала первой для Сергея Семака в качестве главного тренера "Зенита".
Доброе утро, друзья! В эфире "Зенит-ТВ" – долгожданный выпуск шоу "Скрытая камера"! Уникальные кадры, не вошедшие в трансляцию матча #ЗенитПинцгау 📺🔝– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 26 июня 2018 г.
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