22:42 19 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Во второй раз три клуба прошли семь туров без поражений

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Во второй раз в истории чемпионатов России сразу три клуба обошлись в первых семи турах без поражений. "Спартак", ЦСКА и "Зенит" набрали соответственно 19, 17 и 15 очков. В 2010 году ни разу не проиграли в семи матчах нальчикский "Спартак", "Зенит" и "Рубин", завершившие чемпионат на шестом, первом и третьем местах. (Кирилл БУРДАКОВ).

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 7-й тур

Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

боюсь, что срамтак займет все три места. причем снизу...

23:45 19 сентября

saravakos

"первым"

23:12 19 сентября

saravakos

Значит Спартак будет шестым,ЦСКА - певым,а Зенит - третьим)))

23:12 19 сентября

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