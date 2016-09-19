Во второй раз три клуба прошли семь туров без поражений

Во второй раз в истории чемпионатов России сразу три клуба обошлись в первых семи турах без поражений. "Спартак", ЦСКА и "Зенит" набрали соответственно 19, 17 и 15 очков. В 2010 году ни разу не проиграли в семи матчах нальчикский "Спартак", "Зенит" и "Рубин", завершившие чемпионат на шестом, первом и третьем местах. (Кирилл БУРДАКОВ).