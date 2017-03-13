13:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Во вторник комиссия РФПЛ и РФС посетит стадион "Крыльев Советов"

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Во вторник совместная комиссия РФПЛ и РФС посетит стадион "Металлург" в Самаре, сообщает официальный сайт "Крыльев Советов". Отмечается, что технические службы клуба продолжают подготовку арены к весенним играм чемпионата России. Ожидается, что 19 марта на стадионе пройдет матч 20-го тура премьер-лиги против "Ростова".

"Комплекс мероприятий по восстановлению газона привел к положительным изменениям и динамике роста травяного покрытия. Поле имеет хороший вид как с трибун, так и при близком рассмотрении, заметно улучшились качества газона. Сегодня будет проведена первая стрижка газона, проводятся все необходимые агротехнические мероприятия. Также продолжаются работы по очистке трибун (все они практически очищены), проходов и технических зон – на данный момент со стадиона вывезено свыше 1000 грузовиков со снегом", – говорится в сообщении на сайте клуба.

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14666

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