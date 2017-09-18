Во время матча "Зенит" - "Уфа" крыша стадиона будет закрыта

Сегодня "Зенит" на своем поле примет "Уфу" в матче 10-го тура чемпионата России. По информации Твиттера "Крыша на Крестовском", во время игры раздвижная крыша арены будет закрыта.
Напомним, что встреча состоится в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры
Сегодня я буду закрыта. #ЗенитУфа pic.twitter.com/CFO6qqNdp4– Крыша на Крестовском (@SpbRoof) 18 сентября 2017 г.
Pleafant
Что значит будет? В Питере поливает с самого утра и ветрюган.Только мазохисты готовы полчаса мокнуть по дороге до стадиона,что бы посмотреть на Зенит Манчини.
18:39