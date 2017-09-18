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17:35 | Футбол — РФПЛ

Во время матча "Зенит" - "Уфа" крыша стадиона будет закрыта

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Сегодня "Зенит" на своем поле примет "Уфу" в матче 10-го тура чемпионата России. По информации Твиттера "Крыша на Крестовском", во время игры раздвижная крыша арены будет закрыта.

Напомним, что встреча состоится в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Pleafant

Что значит будет? В Питере поливает с самого утра и ветрюган.Только мазохисты готовы полчаса мокнуть по дороге до стадиона,что бы посмотреть на Зенит Манчини.

18:39