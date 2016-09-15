Во время матча "Оренбург" - "Спартак" погас свет, угрозы завтрашней игре нет

Во время матча 7-го тура молодежного первенства России "Оренбург" - "Спартак" на стадионе "Газовик" отключился свет. Встреча на недолгое время была прервана. Отметим, что в пятницу на этой же арене состоится встреча основных команд в рамках премьер-лиги.

- Свет отключился не только на стадионе, но и во всем районе. Что-то произошло на подстанции, - сказал пресс-атташе "Оренбурга" Алексей Сорокин. - Неполадку удалось устранить. Если бы подобное произошло в матче главных команд, то на этот случай у нас на арене есть резервный генератор, который можно задействовать. (Сергей АСТАХОВ)