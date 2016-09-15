18:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Во время матча "Оренбург" - "Спартак" погас свет, угрозы завтрашней игре нет

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Во время матча 7-го тура молодежного первенства России "Оренбург" - "Спартак" на стадионе "Газовик" отключился свет. Встреча на недолгое время была прервана. Отметим, что в пятницу на этой же арене состоится встреча основных команд в рамках премьер-лиги.

- Свет отключился не только на стадионе, но и во всем районе. Что-то произошло на подстанции, - сказал пресс-атташе "Оренбурга" Алексей Сорокин. - Неполадку удалось устранить. Если бы подобное произошло в матче главных команд, то на этот случай у нас на арене есть резервный генератор, который можно задействовать. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Солитон Оренбург

Согласен...время такое - к семи уже смеркается заметно

19:14

баламошка

Газовик опробирует на младшеньких оружие против старшего Спартака. Как бы завтра в темноте 20 игроков на поле не выпустили.

18:38

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