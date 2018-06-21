Во Франции назвали "невероятной" новую форму "Енисея"

Журналисты французского портала RMC Sport считают, что новая форма "Енисея" является одной из наиболее оригинальных экипировок в предстоящем сезоне.

- "Енисей", впервые попавший в премьер-лигу, решил выделиться необычными футбольными майками, - пишет портал. - Это совершенно невероятные наряды: они украшены львами и достопримечательностями города Красноярска.

Напомним, сегодня красноярский клуб представил форму на новый сезон: ее основной комплект отражает главные достопримечательности города и символизирует мощнейший сплав Енисея, горных рядов и широчайшего неба. На гостевом варианте многократно изображена голова льва.

"Енисей" по итогам минувшего сезона в ФНЛ и стыковых матчей с "Анжи" впервые в своей истории вышел в премьер-лигу.

Все о чемпионате России по футболу – здесь