Властимил Петржела – об Аршавине: "Это лучший футболист, с которым я работал. Андрей творил чудеса"

Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился мнением о завершении карьеры Андрея Аршавина, который играл под руководством чеха за сине-бело-голубых с 2003 по 2006 год.

Сегодня бывший форвард сборной России, выступавший в последние годы за "Кайрат", объявил об уходе из большого спорта. 37-летний футболист провел 75 матчей в составе нашей национальной команды, забил 17 голов, стал бронзовым призером Евро-2008. В "Зените" на счету нападающего 80 мячей в 376 официальных встречах, он трехкратный чемпион страны, победитель Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА, Суперкубка России, Кубка премьер-лиги. Аршавин 126 раз выходил на поле в форме лондонского "Арсенала", забил за "канониров" 28 голов.

– Аршавин вовремя решил завершить карьеру. Лучше закончить в момент, когда тебя все любят, когда хорошо играешь, – сказал Петржела. – Очень хороший мальчишка – Андрей был самым лучшим футболистом из тех, с кем я работал. То, что он творил на поле – чудеса! И отличался от Кержакова – у Александра другая манера, хотя тоже большой мастер. Такие нападающие мне больше никогда в жизни не попадались. Аршавин, Кержаков и полузащитник Владик Радимов – каждый из этих трех ребят был очень важен для "Зенита", все очень талантливы. (Игорь Новиков)