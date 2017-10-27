Властимил Петржела: "Кокорина "прорвет" в матче с "Локомотивом"

Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела перед матчем 15-го тура чемпионата России команды из Санкт-Петербурга против "Локомотива" отметил, что домашний стадион даст подопечным Роберто Манчини преимущество. По его мнению, "Зенит" победит железнодорожников.

- У петербуржцев был ряд не самых удачных игр, из-за чего они потеряли несколько очень важных очков, - приводят "Известия" слова Петржелы. - Однако не стоит забывать, что с "Локомотивом" они будут играть дома, а это всегда дает команде весомое преимущество. Думаю, сине-бело-голубые победят железнодорожников и вернутся на первую строчку турнирной таблицы.

Уверен, Кокорина "прорвет" в матче с "Локомотивом". Александр в хорошей форме, у него многое получается, и он радовал своими голами болельщиков именно в важных матчах. Поэтому думаю, что стоит ждать от него результативных действий и в игре с железнодорожниками. И вообще я не считаю, что у Кокорина или "Зенита" наметился какой-то спад. Они постараются доказать это в игре с прямым конкурентом.