Властимил Петржела: "Аршавин не любил, когда в "Зенит" приходили возрастные легионеры"

Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился мнением о завершении карьеры Андрея Аршавина, который играл под руководством чеха за сине-бело-голубых с 2003 по 2006 год.

– Он великолепный игрок, который на каждой тренировке удивлял новыми вещами, – цитируют специалиста "Известия". – Карьера у него была отличная. Помню, что Аршавин очень любил молодых русских игроков – он был для них "папой". Андрей всегда защищал и отстаивал их интересы. Не любил, когда в клуб приходили возрастные легионеры. В раздевалке он много не говорил, но когда что-то сказал, то все к нему прислушивались. У него была сильная позиция в команде.

37-летний футболист провел 75 матчей в составе нашей национальной команды, забил 17 голов, стал бронзовым призером Евро-2008. В "Зените" на счету нападающего 80 мячей в 376 официальных встречах, он трехкратный чемпион страны, победитель Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА, Суперкубка России, Кубка премьер-лиги. Аршавин 126 раз выходил на поле в форме лондонского "Арсенала", забил за "канониров" 28 голов.

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