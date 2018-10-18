Власти Татарстана будут выяснять причины отстранения "Рубина" от еврокубков

Власти Татарстана изучат причины отстранения "Рубина" от участия в еврокубковых турнирах, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя пресс-службы президента республики Лилию Галимову.

В четверг арбитражная палата УЕФА по финансовому контролю клубов приняла решение отстранить клуб от участия в еврокубках на один сезон. Наказание вступит в силу, если казанцы попадут в Лигу чемпионов или Лигу Европы в течение двух ближайших сезонов.

- Пока ситуация требует разбирательств, поэтому сейчас говорить о виновных в ней преждевременно. Правительство Татарстана будет выяснять, почему так произошло. Вопрос об оспаривании решения будет решен после разбирательства в ситуации, - сказала Галимова.