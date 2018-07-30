Власти Дагестана отказали выделять "Анжи" 300 миллионов рублей

Власти Дагестана отказали "Анжи" в финансовой поддержке почти в 300 миллионов рублей.

В середине июня руководство "Анжи" обратилось с письмом к председателю правительства Дагестана с просьбой оказать финансовую помощь клубу в размере около 297 миллионов рублей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Анжи", в ответ клуб получил письмо от Минфина региона с отказом на эту просьбу.

В министерстве финансов Дагестана отметили, что общественные организации должны осуществлять свое содержание за счет средств учредителей, спонсоров, коммерческой и иной не запрещенной законом деятельности, и подчеркнули: учитывая изложенное, положительное решение данной просьбы не представляется возможным.

Ранее президент "Анжи" Осман Кадиев заявил, что спонсоры отказали махачкалинскому клубу в финансировании в следующем сезоне чемпионата России.

25 июля в связи с тяжелой финансовой ситуацией молодежная команда "Анжи" не смогла вылететь в Екатеринбург, где 27 июля должна была провести матч 1-го тура первенства России против местного "Урала".

В прошлом сезоне "Анжи" вылетел из премьер-лиги, уступив "Енисею" (0:3, 4:3) в стыковых матчах, но затем остался в элитном дивизоне из-за лишения лицензии "Амкара".

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