Влашич заявил, что останется в ЦСКА как минимум до лета

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что останется в команде как минимум до лета. Он добавил, что не принадлежит сам себе в данном вопросе.

- Вам всего двадцать один год, но уже сейчас вы занимаете ключевую позицию в команде. Болельщики ЦСКА сразу приняли вас, они очень хотят, чтобы сотрудничество продолжилось и после окончания годичной аренды. Что скажете?



- Я очень доволен и рад, что нахожусь в ЦСКА, - приводит Bobsoccer.ru слова Влашича. - Действительно считаю, что я у себя дома, это моя команда. И если бы решение зависело только от меня, это был бы очень легкий выбор. Я сказал бы "да" и остался бы футболистом ЦСКА. Но, к сожалению, здесь еще несколько заинтересованных сторон.

В частности, надо понять позицию "Эвертона", как он относится к этой ситуации, что думают они. В этом вопросе я сам себе не принадлежу. Давайте дождемся лета, посмотрим, каким будет решение всех сторон. Пока я заинтересован в том, чтобы выиграть чемпионат России.

Я действительно хочу завоевать титул и приложу для этого максимум усилий. Поэтому все мысли мои сейчас о том, как провести хорошо предсезонную подготовку и весеннюю часть турнира, чтобы стать чемпионом России.



- Очень важно, что до лета вы точно в ЦСКА и зимой досрочное возвращение в "Эвертон" невозможно.



- Да, это действительно так - как минимум до лета я точно с вами.

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