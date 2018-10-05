Влашич вместо ЦСКА мог оказаться в "Интере"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич этим летом мог перейти в "Интер". 21-летний хорват присоединился к армейцам 15 августа 2018 года на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.

- Это нормально, что большие итальянские клубы смотрят на итальянский рынок, - сказал агент Влашича Тончи Мартич в интервью порталу calciomercato. - Я вел переговоры с руководством "нерадзурри" по поводу перехода Николы. Сейчас он отлично играет в ЦСКА, выступая и в чемпионате России, и в Лиге чемпионов.

Влашич провел 8 матчей за ЦСКА, забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи.

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