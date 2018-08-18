Влашич считает, что его неудачи в "Эвертоне" связаны с уходом Кумана

Новичок ЦСКА полузащитник Никола Влашич рассказал, почему ему не удалось в полной мере проявить себя в "Эвертоне".

- Как только я перешел в "Эвертон", сразу начал играть. В тот момент все было здорово, у меня многое получалось, - сказал футболист в интервью клубному каналу на Youtube. - Но потом тренер, под которого я приходил (Роналд Куман - прим. "СЭ"), ушел. А у нового тренера (Сэма Эллардайса - прим. "СЭ") были другие игроки, на которых он рассчитывал в первую очередь. Так бывает в футболе. Но я не жалею, это был замечательный опыт. Думаю, с моими качествами я должен был играть постоянно, но решение принимает тренер. Я счастлив быть в ЦСКА и хочу проявить себя как можно лучше. Это новый шанс для меня.

20-летний хорват присоединился к армейцам 15 августа на правах аренды до конца сезона. В прошлом году он выступал за "Эвертон", в составе которого провел 19 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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