Влашич рассказал о встрече с Хабибом

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич признался, что ему было приятно встретиться с российским бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым перед матчем 11-го тура РПЛ против "Анжи" (2:0). 21-летний хорват открыл счет в этой встрече.

- Мы знали, что у "Анжи" есть проблемы, - сказал Влашич в интервью клубной пресс-службы. - Но соперник выложился на все сто, действовал агрессивно, оборонялся всей командой. В таких условиях очень сложно созидать. После забитого гола стало играть попроще.

Крепкая ли хватка у Хабиба? Еще какая! Он собирался нанести символический удар по мячу и по пути увидел, что я ему улыбаюсь. Так что он подошел и мы пожали друг другу руки. Я был ему признателен за это. Мне было приятно встретить такого выдающегося человека.

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