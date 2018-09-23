Влашич описал дерби тремя словами

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что матч со "Спартаком" является важнейшим для армейцев в чемпионате России.
- В Хорватии я принимал участие в дерби "Хайдук" - "Динамо", - сказал Влашич в интервью клубной пресс-службе. - Да, это большое дерби. Важнейший матч, на который приходит огромное количество болельщиков. Знаю, что для ЦСКА дерби со "Спартаком" - это самый важный матч в чемпионате.
Дерби в трех словах? Результат, эмоции и подготовка.
ЦСКА – "Спартак": чемпионат России, РПЛ, 8-й тур, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 19.00 (мск)
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