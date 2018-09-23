Влашич - о предстоящем дерби: "Зачем вообще играть в футбол, если не ради таких матчей?"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич перед матчем 8-го тура чемпионата России против "Спартака"​ поделился, что с нетерпением ждет начала игры. Матч пройдет в воскресенье на стадионе "Вэб Арена".

- Считаю, что наслаждаться дерби действительно должен каждый профи, - приводит пресс-служба клуба слова Влашича. - Зачем вообще играть в футбол, если не ради таких матчей? Жду не дождусь, когда выйду на переполненный стадион, почувствую его энергетику.

ЦСКА с 12-ю очками располагается на 5-й строчке, "Спартак" после семи туров занимает 3-е место в РПЛ, имея в активе 14 очков.

Матч начнется в 19:00.

ЦСКА - "Спартак": чемпионат России, РПЛ, 8-й тур, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 19.00 (мск)

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