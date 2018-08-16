Влашич будет выступать за ЦСКА под 8-м номером

Новичок ЦСКА Никола Влашич будет выступать под 8-м номером, информирует пресс-служба клуба.

20-летний хавбек перешел в российский клуб из "Эвертона" на правах годичной аренды.

До него 8-й номер принадлежал Георгию Миланову, который покинул клуб этим летом в связи с истечением срок контракта.

Влашич перешел в "Эвертон" из "Хайдука" в 2017 году. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2022 года. Трансферная стоимость, по данным transfermakt.de, оценивается в 8 миллионов евро. Основная позиция хорвата – центральный атакующий полузащитник. Помимо этого, он способен сыграть на позициях нападающего, а также обоих флангах в качестве вингера.

В прошлом сезоне Влашич провел за "Эвертон" 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.