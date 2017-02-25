Владислав Сиротов: "Шанс попасть в основу "Зенита" у меня будет"

Последним переходом "Зенита" в зимнее трансферное окно стало возвращение из "Шинника" Владислава Сиротова. Воспитанник петербургского футбола играл за молодежку сине-бело-голубых с 2010 по 2012 год. Полузащитник рассказал корреспонденту "СЭ", что уже 28 февраля он присоединится к "Зениту-2", но в будущем надеется пробиться в основной состав.

- Я очень рад, что вернулся в Петербург! - сказал Сиротов. - Хотел бы сказать спасибо руководству и тренерам "Зенита" за проявленный ко мне интерес. Обещаю выкладываться на 100 процентов в каждой тренировке и в каждом матче. Пока буду выступать за "Зенит-2", но надеюсь, у меня все впереди. В первую очередь постараюсь помочь дублирующему составу.

- С Владиславом Радимовым уже разговаривали?

- Пока еще нет. Первая тренировка с "Зенитом-2" - 28 февраля. Думаю, там все обсудим.

- Многие болельщики надеются, что вы сможете повторить путь Егора Чернова и пробиться в основу. Тем более, что сейчас в "Зените" остался лишь один местный воспитанник - Александр Кержаков.

- Сразу после перехода мне пришло очень много смс, сообщений в соцсетях. Болельщики приветствовали меня, радовались, что я вернулся в "Зенит". Спасибо им за такую реакцию. Жду, не дождусь, когда возобновится чемпионат. Что касается основы - шансы будут. Здесь все зависит от того, как в проявлю себя в матчах за дубль. (Сергей ЯРЕМЕНКО)