Владислав Радимов: "Зенит" - фаворит в борьбе за золотые медали"

Экс-капитан "Зенита", а ныне главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов в интервью "СЭ" рассказал, кто является главным фаворитом в борьбе за чемпионство в премьер-лиге. Также он объяснил, почему питерцы забуксовали в конце прошлого года.

- В концовке 2018-го "Зенит" забуксовал. Есть понимание, что ждет команду весной?

- "Зенит" - фаворит в борьбе за золотые медали. Хотя бы потому, что к зимнему перерыву набрал больше всех очков.

- Отрыв от "Краснодара", мягко говоря, невелик.

- И что? Раз "Зенит" лидирует - значит, у него априори шансы выше, чем у остальных. Ну а плотность в таблице лишь добавляет чемпионату интриги.

- Что же случилось с "Зенитом" на исходе года?

- По-моему, ребята просто наелись футболом. Вымотались не столько физически, сколько психологически. Все-таки чемпионат мира отнял очень много эмоций. Дзюба летом и поздней осенью - два разных игрока. Смотрел на Кузяева в последних матчах 2018-го и казалось, что в какой-то момент он рухнет на поле от усталости. А ошибки Лунева в конце года? Да в оптимальном состоянии он бы в жизни их не допустил! Не стоит забывать еще один важный момент.

- Это какой же?

- Потерю Кокорина. После травмы он начал стремительно набирать форму. Забил "Славии", здорово вышел на замену в матче с "Краснодаром". Такой футболист, конечно, помог бы "Зениту". Особенно осенью, когда лидерам уже явно не хватало свежести. (Александр Кружков)

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