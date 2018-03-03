Владислав Радимов: "Вино из коллекции Семака не пробовал"

Тренер "Зенита" Владислав Радимов в интервью "СЭ" признался, что не пробовал вино из коллекции наставника "Уфы" Сергея Семака. Ранее они вместе играли за сине-бело-голубых.

– Вино из коллекции Семака пробовали?

– Честно? Нет. Когда мы с Хохловым играли в Испании, регулярно привозили Сереге вино. Мечтали: "Сядем когда-нибудь, откупорим по бутылочке…" Но приглашения так и не дождались. Супом щавелевым Семак угощал. Вина – не было. Надо бы при случае поинтересоваться судьбой коллекции. Хотя после знаменитой истории с отнятыми правами к разговорам о вине отношусь с опаской… (Александр КРУЖКОВ)

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