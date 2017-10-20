Владислав Радимов: "В "Зените" многое было завязано на Сарсании"

Экс-капитан "Зенита" и бывший главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов в интервью "СЭ" отметил, что должность координатора юношеских и молодежных команд ему предложил Сарсания. По его словам, Константин был связующим звеном в санкт-петербургской команде.

– Давайте о футболе. Отныне вы координатор…

– …Юношеских и молодежных команд "Зенита". Просматриваю много матчей. Работая в "Зените-2", далеко не всех футболистов академии знал. Сейчас наверстываю.

– Кержаков тоже координатор. В чем разница?

– Никакой. Все на равных. Просто смотрим в четыре глаза. Главная задача – чтоб в основе "Зенита" наконец-то заиграли свои воспитанники.

– Эту должность вам предложил Сарсания?

– Да. И мне, и Кержакову. Здесь многое завязано на Косте, он был связующим звеном между нами и руководством. Все рабочие вопросы обсуждали втроем. У нас было столько планов по модернизации молодежного футбола… Удастся ли воплотить их в жизнь, пока непонятно. Ждем назначения нового спортивного директора.

– Как узнали о трагедии?

– Прочитал в интернете. Первая мысль: "Этого не может быть!" Да и сейчас в голове не укладывается, что Кости больше нет. Громадная потеря для всей зенитовской семьи.

– Он жаловался на здоровье?

– Никогда. Последний раз звонил мне за три дня до смерти. Поговорили о нашей молодежи, о ничьей с "Анжи". Договорились встретиться, когда в Питер приедет. Я еще спросил: "Ты опять в самолете?" Костя вздохнул: "Да, уже подустал от всего этого…" (Юрий ГОЛЫШАК, Александр КРУЖКОВ)

Полное интервью Владислава Радимова