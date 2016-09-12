Владислав Радимов: "В составе сборной России у Шейдаева был шанс сыграть на чемпионатах мира и Европы"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов отметил, что бывший нападающий команды и молодежной сборной России Рамиль Шейдаев был сильнейшим игроком страны 1996 года рождения. Минувшим летом 20-летний футболист покинул "Зенит" на правах свободного агента, а позже стал футболистом "Трабзонспора". После этого Шейдаев принял азербайджанское гражданство и вскоре был заигран за национальную команду.

– Я говорю ребятам: у вас есть мамы, папы, девушки, тренеры, агенты, но решение вы должны принимать сами, – цитирует Sportbox.ru Радимова. – Шейдаев – сильнейший в стране нападающий 1996 года рождения, у него был шанс сыграть на чемпионатах мира и Европы. Со сборной России, понятно, это сделать проще, чем с Азербайджаном. Но это выбор Рамиля – как понимаю, с новым паспортом в Турции он не попадает под лимит легионеров. А все остальное – в компетенции РФС.