Владислав Радимов: "В составе сборной России у Шейдаева был шанс сыграть на чемпионатах мира и Европы"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов отметил, что бывший нападающий команды и молодежной сборной России Рамиль Шейдаев был сильнейшим игроком страны 1996 года рождения. Минувшим летом 20-летний футболист покинул "Зенит" на правах свободного агента, а позже стал футболистом "Трабзонспора". После этого Шейдаев принял азербайджанское гражданство и вскоре был заигран за национальную команду.
– Я говорю ребятам: у вас есть мамы, папы, девушки, тренеры, агенты, но решение вы должны принимать сами, – цитирует Sportbox.ru Радимова. – Шейдаев – сильнейший в стране нападающий 1996 года рождения, у него был шанс сыграть на чемпионатах мира и Европы. Со сборной России, понятно, это сделать проще, чем с Азербайджаном. Но это выбор Рамиля – как понимаю, с новым паспортом в Турции он не попадает под лимит легионеров. А все остальное – в компетенции РФС.
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http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/1st_division/spbnews_NI665421_FNL_Vzglad_iznutri_Vladislav_Radimov_Otnoshenije_Luchesku_k_Zenitu_2_kra?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=sportbox&utm_content=rss_categories#0_8_3086_6101_56