21:04 5 августа | Футбол — РФПЛ

Владислав Радимов: "Уход Кержакова с футбольного поля – это уход практически последнего игрока из Золотого века "Зенита"

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Бывший главный тренер команды "Зенит-2" Владислав Радимов отметил, что для него было честью выходить с Александром Кержаковым на одно поле. Он также призвал болельщиков прийти на стадион "Санкт-Петебург" пораньше перед матчем 4-го тура чемпионата России со "Спартаком", чтобы проводить Кержакова как следует. За час до встречи сине-бело-голубые проведут церемонию прощания с форвардом, завершившим карьеру.

Напомним, что матч "Зенит" – "Спартак" состоится 6 августа, начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

"Завтра футбол прощается с Великим игроком! С благодарностью и ностальгически-сентиментальной слезой – не без этого. И, в общем-то, с целой эпохой. Уход Кержакова с футбольного поля – это уход практически последнего игрока из Золотого века "Зенита"! Да, "молодая шпана, что сотрет нас с лица земли" уже взбирается на пьедестал – и это здорово! Но я – о вчера. Саня, спасибо за все, что сделал для "Зенита"! Для меня было честью выходить с тобой на одно поле! И восторгаться твоим несгибаемым ББББ (бил, бью и буду бить). Причем в любой ситуации. Штрафной в ворота соперника, мы со Спиваком решаем, как лучше пробить – в угол ворот или поверх стенки… Договариваемся – Спивак пробегает, я бью! Свисток к удару! Но! Вылетает Керж! И забивает! Потому что ББББ! А мы со Спиваком стоим как два идиота! Керж! У тебя все есть для дальнейших побед – целеустремленность, жизненный опыт, честность и чувство юмора! Удачи в новой жизни! Болельщики! Приходите завтра на стадион пораньше – проводим Саню как следует!" – написал Радимов.

 

Завтра футбол прощается с Великим игроком! С благодарностью и ностальгически-сентиментальной слезой – не без этого. И, в общем-то, с целой эпохой. Уход Кержакова с футбольного поля – это уход практически последнего игрока из Золотого века Зенита! Да, "молодая шпана, что сотрет нас с лица земли" уже взбирается на пьедестал – и это здорово! Но я – о вчера -))) Саня, спасибо за все, что сделал для Зенита! Для меня было честью выходить с тобой на одно поле! И восторгаться твоим несгибаемым ББББ (бил, бью и буду бить). Причем в любой ситуации. ...Штрафной в ворота соперника, мы со Спиваком решаем, как лучше пробить - в угол ворот или поверх стенки… Договариваемся - Спивак пробегает, я бью ! Свисток к удару! Но! Вылетает Керж! И забивает! Потому что ББББ! А мы со Спиваком стоим как два идиота! Керж! У тебя все есть для дальнейших побед – целеустремленность, жизненный опыт, честность и чувство юмора! Удачи в новой жизни! 💪👍👌 Болельщики! Приходите завтра на стадион пораньше - проводим Саню как следует! #кержаков #легенда11 #зенит #ребятаснашегодвора #слезынаварачиваются

Публикация от Влад Радимов (@radimov02) Авг 5 2017 в 9:01 PDT

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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igogohruhru

Аршавин не из того ли золотого века?

22:38 5 августа

Slim Taller

Как последнего?! Ещё Анюков есть.

22:25 5 августа

Джин_SM(v3)

Пиетета не испытываю... Ну закончил и ладно... Надо было пару лет назад заканчивать, а не тянуть слона за хобот...

21:47 5 августа

адекватный Питер

Керж навсегда в наших сердцах! Слава русскому бомбардиру!!!

21:24 5 августа