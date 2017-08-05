Владислав Радимов: "Уход Кержакова с футбольного поля – это уход практически последнего игрока из Золотого века "Зенита"

Бывший главный тренер команды "Зенит-2" Владислав Радимов отметил, что для него было честью выходить с Александром Кержаковым на одно поле. Он также призвал болельщиков прийти на стадион "Санкт-Петебург" пораньше перед матчем 4-го тура чемпионата России со "Спартаком", чтобы проводить Кержакова как следует. За час до встречи сине-бело-голубые проведут церемонию прощания с форвардом, завершившим карьеру.

Напомним, что матч "Зенит" – "Спартак" состоится 6 августа, начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

"Завтра футбол прощается с Великим игроком! С благодарностью и ностальгически-сентиментальной слезой – не без этого. И, в общем-то, с целой эпохой. Уход Кержакова с футбольного поля – это уход практически последнего игрока из Золотого века "Зенита"! Да, "молодая шпана, что сотрет нас с лица земли" уже взбирается на пьедестал – и это здорово! Но я – о вчера. Саня, спасибо за все, что сделал для "Зенита"! Для меня было честью выходить с тобой на одно поле! И восторгаться твоим несгибаемым ББББ (бил, бью и буду бить). Причем в любой ситуации. Штрафной в ворота соперника, мы со Спиваком решаем, как лучше пробить – в угол ворот или поверх стенки… Договариваемся – Спивак пробегает, я бью! Свисток к удару! Но! Вылетает Керж! И забивает! Потому что ББББ! А мы со Спиваком стоим как два идиота! Керж! У тебя все есть для дальнейших побед – целеустремленность, жизненный опыт, честность и чувство юмора! Удачи в новой жизни! Болельщики! Приходите завтра на стадион пораньше – проводим Саню как следует!" – написал Радимов.