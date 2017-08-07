00:22 | Футбол — РФПЛ

Владислав Радимов: "Спартак" до сих пор празднует чемпионство"

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Бывший капитан "Зенита" и тренер "Зенита-2" Владислав Радимов выразил мнение, что "Спартак" до сих пор не отошел от победы в чемпионате России-2016/17. Сегодня красно-белые проиграли "Зениту" в рамках 4-го тура премьер-лиги (1:5). Последний мяч голкипер красно-белых Артем Ребров забросил в свои ворота.

– Это была игра в одни ворота. Думаю, что ключевой момент матча – ошибка Фернанду, когда он отдал передачу пяткой, а можно было сыграть намного проще, – цитирует Sport FM Радимова. – "Спартак" до сих продолжает праздновать чемпионство, чемпионскую медаль снял только Каррера – все остальные футболисты выходят с медалями. Думаю, в составе "Зенита" был лучшим Кузяев – это открытие нашего чемпионата, он будет основополагающим футболистом сборной на ЧМ-2018.

То, как Ребров забросил себе мяч, понравилось бы Кириленко или Мозгову. Чем дольше "Спартак" не будет осознавать, что прошлые заслуги не учитываются, тем сложнее им будет вернуться в футбол.

Трансляция матча "Зенит" - "Спартак"

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Дополнительная информация

https://sportfm.ru/news/radimov-spartak-do-sikh-por-prazdnuet-chempionstvo.html?region=msk

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (5)
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andreiwantsev

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02:02

баламошка

Нажрался - и доволен. Немытый аналог Женьки Кафельникова) Только один из них - олимпийский чемпион, а другой - дно и бывший бывшей певицы.

01:14

dili

После 4 тура он уже чемпион???????

00:53

PiratDen

у поросят один игрок прилично играл, Ещенко... хотя за такую грязь в Европе он до конца матча не доиграет! В наших реалиях против пищевика даже не свистят, визгу бояться:)

00:43

Паласиос

Буланов разговорился...

00:27