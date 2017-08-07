Владислав Радимов: "Спартак" до сих пор празднует чемпионство"

Бывший капитан "Зенита" и тренер "Зенита-2" Владислав Радимов выразил мнение, что "Спартак" до сих пор не отошел от победы в чемпионате России-2016/17. Сегодня красно-белые проиграли "Зениту" в рамках 4-го тура премьер-лиги (1:5). Последний мяч голкипер красно-белых Артем Ребров забросил в свои ворота.

– Это была игра в одни ворота. Думаю, что ключевой момент матча – ошибка Фернанду, когда он отдал передачу пяткой, а можно было сыграть намного проще, – цитирует Sport FM Радимова. – "Спартак" до сих продолжает праздновать чемпионство, чемпионскую медаль снял только Каррера – все остальные футболисты выходят с медалями. Думаю, в составе "Зенита" был лучшим Кузяев – это открытие нашего чемпионата, он будет основополагающим футболистом сборной на ЧМ-2018.

То, как Ребров забросил себе мяч, понравилось бы Кириленко или Мозгову. Чем дольше "Спартак" не будет осознавать, что прошлые заслуги не учитываются, тем сложнее им будет вернуться в футбол.

Трансляция матча "Зенит" - "Спартак"