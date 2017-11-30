Владислав Радимов: "Смолову нужно уезжать, но в "Реале" он сядет на лавку"

Бывший полузащитник "Сарагосы" Владислав Радимов не уверен, что нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов уже сейчас готов для игры за "Реал", об интересе которого к форварду накануне сообщила испанская Marca. В то же время экс-хавбек посоветовал Смолову сменить чемпионат на более сильный, чтобы реализовать свой потенциал.

– Смолов подходит "Реалу"?

– Федор, безусловно, хороший игрок, но говорить, что он уже сейчас подходит мадридскому "Реалу", как минимум спорно.

– Чемпионат Испании подходит Федору?

– Вполне.

– На ваш взгляд, игра с Испанией в Питере заставила обратить внимание "Реала" на Смолова?

– Безусловно, на тебя обратят внимание, когда забиваешь два мяч в ворота испанцев.

– Если предложение поступит, раздумывать не стоит?

– Конечно, в любом случае надо уезжать. Тут и думать не о чем. Чтобы двигаться вперед, нужны новые вызовы. Другое дело, что в "Реале" он сядет на скамейку запасных, как Денис Черышев, и проведет год без игры. Может быть, стоит начать с какой-то команды поменьше, например, "Валенсии" или "Севильи", чтобы доказать свою состоятельность, а после этого уже смотреть на Мадрид. Хотя можно "выстрелить" на чемпионате мира и тогда точно получить предложение.

– Если у Смолова одновременно предложение от "Реала" и "Зенита" – что выбрать?

– Он взрослый человек, и сам сделает выбор.

– Если переход все-таки состоится, сможет ли Смолов стать звездой мирового футбола?

– Это зависит от огромного количества факторов, от того, как ему удастся адаптироваться. Ла лига и наш чемпионат – это совершенно разные истории. Там абсолютно другой мир, где играют два лучших футболиста планеты. Просто посмотрите, кто в последние годы выигрывает Лигу чемпионов и Лигу Европы. Испанские клубы последние лет пять-шесть вообще не отпускают эти трофеи. (Андрей СИЗЯКИН)