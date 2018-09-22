Владислав Радимов: "Серия из 11 матчей без побед кого угодно надломит психологически"

Бывший капитан "Зенита", а ныне главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов в интервью "СЭ" отметил, что благодарен команде за самоотдачу. Его подопечные после 12 туров занимают последнюю строчку в таблице ОЛИМП - ФНЛ.

– "Зенит-2" стартовал ужасно, за девять туров набрал всего очко. Но назначили вас – и команда полетела.

– Начали мы с двух ничьих – с "Химками" и "Ротором". Причем в Волгограде решающий гол пропустили на 95-й минуте. После матча ребят душили слезы. А в Новосибирске, где выиграли 1:0, было уже совсем другое настроение. Вижу – уставшие, выложились полностью, но глаза горят! Благодарен пацанам, они провели очень хороший матч. Особенно отмечу Богаева и Терентьева.

– Почему?

– Первый в Волгограде получил небольшое сотрясение мозга. Второму после травмы выходить на искусственное поле не рекомендуется. Но оба сказали: "Николаич, будем играть!" Важно, что в таблице мы закрыли ноль – а то серия из 11 матчей без побед кого угодно надломит психологически. (Александр Кружков)

Полностью интервью Радимова