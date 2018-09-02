Владислав Радимов: "Промес - потеря для "Спартака". Но у Карреры на скамейке футболист за 12 миллионов евро"

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов в интервью "СЭ" отметил, что нападающего "Спартака" Квинси Промеса может заменить Педро Роша. Питерцы встретятся с красно-белыми в 6-м туре РПЛ в воскресенье.

– Но "Спартак" в конце трансферного окна потерял Квинси Промеса.

– Голландец хорош, играл одну из ключевых ролей в "Спартаке". Конечно, это потеря для клуба.

– Знаменитый теннисист Евгений Кафельников после продажи Промеса заявил в соцсетях, что клуб может "утонуть глубже водолазов". Согласны, что без Квинси у красно-белых стало намного меньше шансов зацепиться за очки в матче против "Зенита"?

– Почему? "Спартак" собрал хороший состав. Будет интересная борьба! Зацепиться за очки? Слушайте, если у Карреры на скамейке сидит футболист, купленный за 12 миллионов евро, наверное, на него рассчитывали, когда брали. Он уступал в конкуренции Промесу, но сейчас Педро Роша получит свой шанс. (Игорь НОВИКОВ)

"Зенит" – "Спартак": чемпионат России по футболу, 2 сентября 2018, РПЛ,

онлайн-трансляция матча, начало – в 19.00 (мск)

Полная версия интервью Владислава Радимова