Владислав Радимов – об Аршавине: "Это лучший российский футболист за всю историю"

Экс-капитан "Зенита" Владислав Радимов поделился своим мнением о завершении карьеры Андрея Аршавина. Сегодня бывший форвард сборной России, который в последние годы выступал за "Кайрат", объявил об уходе из большого спорта.

37-летний футболист провел 75 матчей в составе нашей национальной команды, забил 17 голов, стал бронзовым призером Евро-2008. В "Зените" на счету нападающего 80 мячей в 376 официальных встречах, он трехкратный чемпион страны, победитель Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА, Суперкубка России, Кубка премьер-лиги. Аршавин 126 раз выходил на поле в форме лондонского "Арсенала", забил за "канониров" 28 голов.

– Играть он, может быть, еще бы и мог бы, но я знаю Аршавина – он хочет бороться только за высокие места, – сказал Радимов. – Шава всегда был правдорубом, вот правду и нужно сейчас говорить: "Все, Андрей, хватит, заканчивай". У человека очень достойная карьера. Это лучший российский футболист за всю историю. Ну, как минимум, в тройку точно входит.

– Европейским этапом карьеры Аршавин может быть доволен?

– Помните его четыре мяча на "Энфилде" в ворота "Ливерпуля"? Может быть, не хватает титула в Европе, но Андрей выступал в шикарной команде – "Арсенале", забивал "Барселоне", другим топ-клубам. Отличная, повторю, карьера, и международная – в том числе.

– Как думаете – он останется работать в футболе?

– Это только ему самому решать. Если так и получится – буду только счастлив. Если бы в молодежный футбол придет, это вообще стало бы просто замечательно – ведь Андрей смог бы научить молодых тому, что сам умел делать на поле. (Игорь Новиков)