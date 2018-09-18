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Владислав Радимов - о скандале в "Спартаке": "Доминируй, унижай! Не останавливайтесь!"

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Главный тренер "Зенита-2"  Владислав Радимов иронично прокомментировал скандал вокруг лайков под постом, содержащим критику главного тренера "Спартака" Массимо Карреры

- Ох, спартачи, ну молодцы же: Маклаков, Назаров, Кафельников ... ждём Михаила Ефремова ... огонь, доминируй, унижай ...не останавливайтесь !!! Огонь !!!! - написал Радимов в Твиттере.

Напомним, вчера актер Дмитрий Назаров опубликовал пост с критикой Карреры, лайки записям об этом в Инстаграме поставили игроки красно-белых Андрей Ещенко и Денис Глушаков. 

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