Владислав Радимов: "Не факт, что Паредес потянет в "Челси"

Экс-капитан "Зенита", а ныне главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов в интервью "СЭ" отметил, что Леандро Паредес - ключевая фигура в питерской команде. Поэтому, по его словам, замену ему будет найти тяжело.

- Нужно ли держаться за Паредеса, который не скрывает, что хочет уйти?

- Тут палка о двух концах. С одной стороны, Паредес - ключевая фигура в системе "Зенита". Без него вести игру тяжело. С другой - мы прекрасно знаем минусы этого футболиста. В отборе не силен, получает карточки на ровном месте. Но если Паредес уйдет, ему надо подобрать равноценную замену. Сделать это непросто. Что касается его высказываний, то здесь мы возвращаемся к эпизоду с Дзюбой. Стоит ли футболисту публично заявлять о желании сменить клуб? На мой взгляд, когда в чемпионате начинается пора решающих матчей, такие реплики неуместны. Даже если хочешь уйти, зачем выносить это в прессу? Лучше спокойно договориться с руководством.

- Трезво.

- Товарищи по команде тоже все читают. Могут сказать при встрече: "Эй, парень, мы за чемпионство бьемся, а ты говоришь, что хочешь вернуться в "Боку". Что за дела?!"

- В "Челси"-то Паредес потянет?

- Не факт. В "Роме" он довольствовался ролью запасного. А в "Челси" пробиться в основу еще труднее. (Александр Кружков)

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