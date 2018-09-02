Владислав Радимов: "Мы вправе ждать результативного футбола от "Зенита" и "Спартака". По другому быть не может!"

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов в интервью "СЭ" отметил, что ждет интересной игры между питерцами и "Спартаком" в 6-м туре РПЛ. Игра состоится в воскресенье, 2 сентября.

– Жду очень интересной, яркой игры. И обязательно с забитыми мячами, – начал Радимов.

– "Спартак", на ваш взгляд, не будет играть от обороны?

– Не знаю, что скажет футболистам Каррера перед матчем. Но, по идее, с такими группами атаки, как у "Зенита" и "Спартака", мы вправе ждать результативного футбола. По-другому быть не может! (Игорь НОВИКОВ)

"Зенит" – "Спартак": чемпионат России по футболу, 2 сентября 2018, РПЛ,

онлайн-трансляция матча, начало – в 19.00 (мск)

Полное интервью Владислава Радимова