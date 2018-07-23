Владислав Радимов: "Манчини – не тренер Дзюбы. Но и у Семака можно сесть на лавку, если перестать забивать"

Экс-капитан "Зенита" Владислав Радимов – о перспективах одного из героев ЧМ-2018 нападающего Артема Дзюбы в составе петербургского клуба.

– Дзюба здорово провел чемпионат мира. После такого турнира он способен выдать лучший сезон в карьере?

– Может произойти все, что угодно. Футбол – вещь непредсказуемая. Но у Дзюбы хорошая мотивация – он еще ни разу не становился чемпионом России. Желание взять этот титул должно быть у каждого уважающего себя спортсмена.

– Как, на ваш взгляд, Дзюба впишется в футбол Семака?

– Сергей уже говорил, что Дзюба ему нужен. Значит, тренер отдает себе в этом отчет и постарается вписать форварда в свои схемы. А дальше все зависит от самого Дзюбы. Если станет показывать хорошую игру, забивать, тогда, конечно, будет в составе. Но если у Артема не пойдет, перестанет поражать ворота соперников, то наверняка окажется на скамейке. Таков футбол. Заслуги чемпионата мира окажутся ни при чем – это совершенно разные истории.

– Для Дзюбы важно найти своего тренера. Манчини таковым не стал – а Семак?

– Да, Манчини точно не тот случай. А что касается Семака, то время покажет. Все в руках Дзюбы – насколько он будет исполнять требования Сергея. Есть пример француза Оливье Жиру на чемпионате мира: нападающий не нанес ни одного удара в створ ворот и не забил ни одного мяча, но взял золото. И постоянно выходил в стартовом составе. Наверняка Жиру делал все, о чем просил Дешам, раз тот постоянно ставил Оливье.

– За полгода отсутствия в "Зените" Дзюба не забыл, как взаимодействовать с Кокориным и другими игроками?

– Думаю, что никаких проблем в этом плане не возникнет.

– Чемпионат мира стал ярмаркой, на которой Дзюба отлично показал себя. Не кажется ли вам, что сейчас у Артема появился отличный шанс уехать за границу?

– Он взрослый человек, может сам принять решение. Если последует предложение, которое устроит его и "Зенит" (не нужно забывать и об интересах клуба), тогда это возможно. Но если руководство скажет, что Дзюба нужен, что у него действующий контракт, куда Артем поедет?

– Желание стать чемпионом России удержит его в "Зените"?

– Может быть. (Игорь НОВИКОВ)