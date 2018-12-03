Владислав Радимов: "Лучше бы Каррера выложил все по ситуации с Глушаковым, откуда такая обструкция?"

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов выразил свое мнение о ситуации с конфликтом болельщиков красно-белых и полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова. 43-летний российский специалист не понимает, почему бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не объяснил суть такого отношения к 31-летнему капитану команды.

– Если "Спартак" хотел устроить пиар, у них это получилось замечательно, можно сказать, что скандал на ровном месте устроили, – сказал Радимов в эфире передачи "Тотальный футбол". – Честно сказать, я не очень понимаю бывшего главного тренера Массимо Карреру. Он сказал, что оставит все по ситуации с Глушаковым с собой. Выложил бы все, что есть, потому что непонятно, откуда такая обструкция. Ладно бы он играл плохо, но хавбек голы в важных матчах забивает. Я бы на месте "Зенита" только радовался, что у соперника такая ситуация происходит.