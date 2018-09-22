Владислав Радимов: "Локомотив" хороший футбол показал в Стамбуле, а "Спартак" выглядел плохо"

Бывший капитан "Зенита", а ныне главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов в интервью "СЭ" оценил старт "Спартака" и "Локомотива" в еврокубках. Красно-белые проиграли "Рапиду" (0:2), а красно-зеленые потерпели крупное поражение от "Галатасарая" (0:3).

– На этой неделе пять российских клубов стартовали в еврокубках. Главное разочарование – "Спартак"?

– Если отталкиваться от его игры и силы соперника – сто процентов! Хотя все познается в сравнении.

– К чему клоните?

– Допустим, "Локомотив" в Стамбуле вообще 0:3 сгорел. Но в прессе об этом упомянули по минимуму. В тот момент тема Глушакова затмила все. Когда же в Вене проиграл "Спартак", на нем сразу оторвались и журналисты, и болельщики.

– Точно.

– Давайте объективно – "Локомотив" хороший футбол показал. Да, на победу не наиграл, но и 0:3 – это перебор. А "Спартак" выглядел плохо. За 90 минут – два удара в створ! (Александр Кружков)

Полностью интервью Радимова