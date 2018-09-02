Владислав Радимов: "Кафельников прав в том, что пара центральных защитников у "Спартака" на самом деле очень хороша"

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов в интервью "СЭ" согласился с мнением Евгения Кафельникова по поводу того, что у "Спартака" хорошая пара центральных защитников. Вместе с тем, по его мнению, красно-белым будет сложно справиться с Артемом Дзюбой.

– Дзюба находится в великолепной форме. Но Кафельников сказал, что Жиго с Джикией уничтожат его. Им это действительно под силу?

– Это сложно, ведь Артем действительно рвет и мечет. Но Кафельников прав в том, что пара центральных защитников у "Спартака" на самом деле очень хороша.

– Какие, на ваш взгляд, сильные стороны у нынешнего "Зенита"?

– Переход из обороны в атаку работает очень хорошо. И стандарты – тоже. (Игорь НОВИКОВ)

"Зенит" – "Спартак": чемпионат России по футболу, 2 сентября 2018, РПЛ,

онлайн-трансляция матча, начало – в 19.00 (мск)

Полная версия интервью Владислава Радимова