Владислав Радимов: "Игра "Зенита" со "Спартаком" - это, наверное, матч сезона"

Бывший капитан "Зенита" Владислав Радимов отметил, что "Спартак" показал хорошую игру в матче 17-го тура чемпионата России против "Краснодара" (4:1). Он подчеркнул, что команда Массимо Карреры хорошо комбинирует в атаке.

- Игра со "Спартаком" - это, наверное, матч сезона, - сказал Радимов в эфире "Радио Зенит". - Все видели их игру с "Краснодаром", москвичи сейчас находятся в очень хорошем состоянии. Мне кажется, нас ждет очень интересный матч в Москве. "Спартак" очень хорошо играет в атаку, а "Зенит" в матче с "Тосно" тоже показал, что умеет забивать голы в немалом количестве.