Владислав Радимов: "Хотел вырваться в Москву на ужин с Глушаковым. И тут неожиданно возглавил "Зенит-2"

Бывший капитан "Зенита", а ныне главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов в интервью "СЭ" признался, что ужин, который он проспорил капитану "Спартака" Денису Глушакову пока не состоялся. В прошлом сезоне спортсмены заключали пари о том, какая из команд финиширует выше в чемпионате России.

– Ужин, который вы Денису проспорили, так и не состоялся?

– После сентябрьских матчей сборной хотел вырваться в Москву, повидать Димку Хохлова, заодно накрыть поляну. И тут неожиданно возглавил "Зенит-2". Работы очень много, тренировки каждый день. Куда ж я уеду? Вот наступит перерыв – тогда и появлюсь в Москве. С Денисом договорились не только в ресторане посидеть, но и съездить на могилу к его дяде, Валере Глушакову, с которым я успел в ЦСКА поиграть. (Александр Кружков)

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