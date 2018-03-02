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Владислав Радимов: "Евсеев - игрок со стальными яйцами! Чего и молодым желаю"

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Бывший капитан и тренер "Зенита" Владислав Радимов поздравил бывшего партнера по сборной России Вадима Евсеева с назначением на пост исполняющего обязанности главного тренера "Амкара". Евсеев сменил у руля команды Гаджи Гаджиева.

"Пусть у нас вместо головы был мяч, зато какой! Дерзкие и без тормозов – это команда моей молодости! С правильным конкретным подходом к решению проблемы – когда все против твоих, ты вырываешь победу и сообщаешь в камеру: "... вам! Знай русского Ивана!" Наверняка все слышали, как мы с Евсеевым боролись с КДК и с Марущаком! Вадим Евсеев, игрок со стальными яйцами, сам умирающий на поле и убивающий противника! Чего и молодым желаю! А завтра "Зенит" играет с "Амкаром". Где и.о. тренером – Евсеев! Смотрим и болеем... но в этот раз – за "Зенит", – написал Радимов в Инстаграме.

 

Пусть у нас вместо головы был мяч, зато какой! -)))) Дерзкие и без тормозов – это команда моей молодости! С правильным конкретным подходом к решению проблемы – когда все против твоих, ты вырываешь победу и сообщаешь в камеру : "Х-й вам! Знай русского Ивана!" Наверняка все слышали ,как мы с Евсеевым боролись с КДК и с Марущаком!!. Вадим Евсеев, игрок со стальными яйцами, сам умирающий на поле и убивающий противника - -)) Чего и молодым желаю! А завтра "Зенит" играет с "Амкаром". Где и.о. тренером - Евсеев! Смотрим и болеем...но в этот раз- за Зенит 😜👍💪#командамолодостинашей# #зенитамкар #вадимевсеев#

Публикация от Влад Радимов (@radimov02) Мар 2, 2018 в 6:29 PST

Матч "Зенит" – "Амкар" состоится 3 марта в Санкт-Петербурге, начало – в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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Смотрел Вадика вживую..подтверждаю

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