Владислав Радимов: "Евсеев - игрок со стальными яйцами! Чего и молодым желаю"

Бывший капитан и тренер "Зенита" Владислав Радимов поздравил бывшего партнера по сборной России Вадима Евсеева с назначением на пост исполняющего обязанности главного тренера "Амкара". Евсеев сменил у руля команды Гаджи Гаджиева.

"Пусть у нас вместо головы был мяч, зато какой! Дерзкие и без тормозов – это команда моей молодости! С правильным конкретным подходом к решению проблемы – когда все против твоих, ты вырываешь победу и сообщаешь в камеру: "... вам! Знай русского Ивана!" Наверняка все слышали, как мы с Евсеевым боролись с КДК и с Марущаком! Вадим Евсеев, игрок со стальными яйцами, сам умирающий на поле и убивающий противника! Чего и молодым желаю! А завтра "Зенит" играет с "Амкаром". Где и.о. тренером – Евсеев! Смотрим и болеем... но в этот раз – за "Зенит", – написал Радимов в Инстаграме.

Матч "Зенит" – "Амкар" состоится 3 марта в Санкт-Петербурге, начало – в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.