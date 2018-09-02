Владислав Радимов: "Для "Спартака" плюс в том, что он целую неделю планомерно готовился, а "Зенит" провел матч"

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов в интервью "СЭ" отметил, что выступление питерцев в Лиге Европы может сказаться на результате матча 6-го тура РПЛ против "Спартака". Игра состоится на стадионе "Санкт-Петербург" в воскресенье, 2 сентября.

– Непростой выезд "Зенита" в Норвегию к "Мольде" может сказаться на форме команды или настрое?

– Отвечу так: для "Спартака" плюс в том, что он целую неделю планомерно готовился, а "Зенит" провел матч. Как это повлияет? Увидим, но, думаю, что это существенный фактор.

– Летом "Зенит" никого не купил, хотя Семак просил приобрести новичков с самого прихода. Что это, на ваш взгляд – недоверие тренеру или нехватка финансов?

– Вопрос не по адресу.

– После игры в Норвегии Семак назвал "Зенит" "пока еще средней командой". Он прав?

– Это его мнение, изнутри виднее. Может быть, это был посыл игрокам – у нас очень важный матч впереди. (Игорь НОВИКОВ)

"Зенит" – "Спартак": чемпионат России по футболу, 2 сентября 2018, РПЛ,

онлайн-трансляция матча, начало – в 19.00 (мск)

Полная версия интервью Владислава Радимова