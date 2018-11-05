Владислав Радимов: "Даже Месси сперва научился ходить, а уж после – играть в футбол"

Экс-капитан "Зенита", главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов опубликовал ностальгическое сообщение на своей странице в Инстаграме. 42-летний россиянин вспомнил о победе на турнире в двенадцатилетнем возрасте.

"Бут, Орещук, Ролан Гусев, я… Для нас, двенадцатилетних из "Смены" (теперь – Академия "Зенит"), турнир в Новороссийске – практически чемпионат СССР! В полуфинале сравниваем на последних минутах и по пенальти бьем СДЮШОР Черноморец! И это – под свист толпы болельщиков хозяев! В финале – Гагра, где игроки на два года старше нас (по паспорту -ровесники). Но мы выиграли! Хрустальная ваза до сих пор стоит на самом видном месте среди других трофеев! Это была самая значимая победа в мальчишеской жизни! И так крепко засела в башке, что с тех пор ненавижу поражения! Даже когда встречаемся с друзьями на ветеранских турнирах. Если вам кто из спортсменов скажет, что легко относится к проигрышам, не верьте – просто хорохорится. Другой вопрос, что настоящие воины делают выводы – и прут вперед. И друзья всегда подставят плечо, помогут. Напомнят – ты не один. В любом случае победа – это самообладание, уверенность в выбранном пути, бесконечная пахота, влюбленность в футбол и сила духа! И тогда… знаете, даже Месси сперва научился ходить, а уж после – играть в футбол", – написал Радимов.