Владислав Радимов: "ЦСКА – явный фаворит матча со "Спартаком". Без вариантов!"

Бывший капитан "Зенита", а ныне главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов в интервью "СЭ" заявил, что ЦСКА является фаворитом матча 8-го тура чемпионата России против "Спартака"​.

– В дерби на кого ставите?

– ЦСКА – явный фаворит. Без вариантов! У "Спартака" куча проблем, особенно в обороне. А Чалов забивает и забивает.

– Сезон Федор действительно начал лихо. Сюрприз?

– Он не из тех форвардов, кто может блеснуть индивидуальным мастерством, сам создать момент. Зато голевое чутье потрясающее. Это человек, который способен поставить точку. Ни у меня, ни у Хохлова такого качества не было. В отличие от Семака, например. Потому Серега и наколотил за карьеру больше ста мячей. Если Чалову будут доверять, голов 15 за сезон наверняка забьет. (Александр Кружков)

Полностью интервью Радимова

ЦСКА – "Спартак": чемпионат России, РПЛ, 8-й тур, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 19.00 (мск)