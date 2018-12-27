Владислав Пантелеев: "Переход в "Рубин" – новый вызов"

Полузащитник "Рубина" Владислав Пантелеев, который сегодня перешел в казанскую команду из "Спартака", прокомментировал свой переход, сообщает сайт казанцев. 22-летний хавбек рад, что получил такое предложение.

– Конечно, этот переход – новый вызов. Тем более Премьер-лига. Чувство очень хорошее. Нужно будет доказывать, работать и расти дальше, – приводит слова Пантелеева сайт "Рубина".

– Тебя можно назвать настоящим мастером штрафных ударов. В чем секрет?

– Если честно, особого секрета нет. Просто так повелось, закрепилась потом уже сложно было остановить и опровергнуть эту информацию.

– Долго раздумывал над предложением?

– Обрадовался, когда узнал и уже был сосредоточен на этом варианте. Все прошло быстро, поэтому очень рад.

– У тебя в "Рубине" есть близкий друг. Расскажите о нем.

– Это Игорь Коновалов. Мы познакомились лет 11 назад, встретились в академии "Спартака". Я работал со своим 96-м годом, а он с ребятами на год старше, хотя мой ровесник – настолько в порядке он тогда был (смеется). Потом он усилил нашу группу, мы все жили вместе, там познакомились, до сих пор общаемся.

– Видели вашу фотографию: Игорь в майке Леброна, а ты в майке Стефа Карри. Поклонник НБА?

– Мы просто были в магазине и решили выбрать футболки звезд. Нравится баскетбол. Хотелось бы побывать на матче НБА.

– Игорь умеет исполнять стандарты и отдает голевые передачи. Вы в этом плане будете конкурентами.

– Думаю, это на футбольном поле решится, как решит тренер. Мы говорили с ним на эту тему, у него действительно пошли хорошие передачи.

– Какие цели ставишь на предстоящий год?

– Сейчас нужно провести сборы, чтобы команда хорошо подготовилась. Впереди 13 игр в чемпионате плюс Кубок. Нужно их провести на максимуме как можно больше выиграть. Для себя ставлю самые высокие цели, играть, помогать команде.

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